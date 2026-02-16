Эксперт по ЕГЭ: повторить материал за месяц реально, если читать вслух и не врать себе

До ЕГЭ остается все меньше времени, и паника у выпускников нарастает. Но преподаватель литературы Юлия Шнайдер уверена: даже за месяц можно системно подготовиться, если подойти к делу без иллюзий. Главное — перестать листать учебники и начать работать с материалом активно. Об этом сообщает NEWS.ru.

По ее словам, первый шаг — честная ревизия. Шнайдер советует взять кодификатор ФИПИ или старые билеты и выписать все темы в один список. А потом разложить их по трем полкам: «знаю отлично», «помню смутно» и «вообще не помню, как будто и не учил». Это отрезвляет и сразу показывает реальный объем работы, а не тот, который страшно представить. Второй шаг — активное повторение. Просто перечитывать учебник бесполезно, это создает лишь иллюзию знания. Нужно объяснять материал вслух — себе, стене, собаке. Проговаривание заставляет мозг структурировать информацию и сразу выявляет провалы. Хорошо работают карточки с формулами и датами и, конечно, решение конкретных заданий.

Педагог отметила, что стратегия выстраивается от сложного к простому. Сначала разбираются темы из зоны «не знаю» — их обычно немного, но именно они создают главный страх. Затем «помню плохо». А то, что уже знаешь, достаточно просто освежать.

По ее мнению, даже за месяц можно прийти в форму, если не врать себе, не тратить время на пассивное чтение и каждую тему проговаривать вслух. ЕГЭ — это не магия, а технология. И ее можно освоить.

Ранее сообщалось, что повышены минимальные баллы по шести предметам для сдачи ЕГЭ.