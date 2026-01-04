Барьер выше: повышены минимальные баллы по шести предметам для сдачи ЕГЭ

Член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова предупредила, что по некоторым предметам в 2026 году вырастет минимальный порог баллов, сообщил ТАСС.

Согласно озвученной информации, пороговые значения для зачисления в высшие учебные заведения по результатам Единого государственного экзамена остались неизменными для ряда ключевых дисциплин. Без изменений остались требования по русскому языку (40 баллов), математике профильного уровня (40 баллов), обществознанию (45 баллов), литературе (40 баллов) и географии (40 баллов). При этом вступительный минимум был повышен для шести других учебных предметов.

«По физике минимальный порог увеличен с 39 до 41 балла, по информатике — с 44 до 46 баллов, по истории — с 36 до 40 баллов, по иностранным языкам — с 30 до 40 баллов. По химии и биологии минимальные значения выросли с 39 до 40 баллов», — перечислила депутат.

Эксперт напомнила, что обязательными для сдачи остаются два предмета: русский язык и математика. Баллы для некоторых профильных дисциплин повышены с целью улучшения качества подготовки абитуриентов.

Однако указанные баллы не гарантируют зачисление абитуриента в вуз. Они лишь позволяют выпускнику участвовать в приемной кампании. Кроме того, каждое учебное заведение наделено правом увеличивать или снижать рекомендованные минимальные баллы.

Предметы, по которым выпускник сдает экзамены, он выбирает в зависимости от вуза, студентом которого намерен стать. Для получения аттестата достаточно сдать математику и русский язык.

Ранее сообщалось, что школьникам разрешили использовать слово «лабубу» в сочинениях ЕГЭ по русскому языку.