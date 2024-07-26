Эксперт Сырина считает высоким уровень английского у врио губернатора Вологодской области Филимонова

По словам преподавателя иностранного языка Татьяны Сыриной, временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, неожиданно заговоривший по-английски на совещании с главой департамента образования региона Екатериной Целиковой, владеет языком на высоком уровне. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что его речь свободная, разнообразная, беглая, грамматически организована верно, а также фонетические навыки на высоком уровне и сформирована коммуникативная компетенция.

По мнению эксперта, это может стать отправной точкой совершенствования методики подготовки школьников к ЕГЭ по иностранному языку и развитию устойчивого интереса к этому предмету в Вологодской области, где ситуация с итогами экзаменов связана с острым дефицитом учителей либо их недостаточной компетенцией.

Она подчеркнула, что иностранный язык является инструментом взаимодействия не только людей, а также и государств, и иногда именно слово становится решающим в вопросах глобального мира. Однако в нашей стране в последнее время уменьшается интерес к изучению английского языка из-за того, что имиджевые и востребованные специальности не требуют вступительного экзамена по иностранному языку, а также в силу того, что все большую популярность набирают китайский и корейский языки.