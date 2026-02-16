Экзамены по выбору: особый порядок сдачи ОГЭ и ЕГЭ продлили в трех регионах России

В Белгородской, Брянской и Курской областях в 2026 году сохранится особый порядок проведения государственной итоговой аттестации. Об этом сообщил ТАСС министр просвещения Сергей Кравцов. Решение принято с учетом сохраняющейся сложной обстановки в приграничных территориях и необходимости обеспечить безопасность школьников и педагогов.

Выпускники смогут самостоятельно выбрать формат: сдавать ОГЭ или ЕГЭ либо получить аттестат по итогам промежуточной аттестации без прохождения экзаменов в стандартном виде. Такой механизм уже применялся ранее и будет продлен еще на один учебный год.

Особый порядок будет действовать в тех образовательных организациях, которые включат в специальный приказ. В ведомстве подчеркнули, что приоритетом остается безопасность детей и создание максимально щадящих условий для завершения обучения.

