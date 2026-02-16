Субсидии на ЖКУ станут доступнее: оформить можно будет через цифровые сервисы

Россиянам, имеющим право на льготы, планируют упростить оформление субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Как следует из документов правительства, изменения предполагают внедрение цифровых сервисов, которые позволят автоматизировать подачу и обработку заявлений.

Мера направлена на поддержку социально незащищенных категорий граждан и одновременно должна сократить нагрузку на органы власти за счет снижения издержек на проверку и анализ документов, пишет ТАСС.

Ответственными за реализацию инициативы назначены Минстрой, Минтруд, Минцифры, Минфин и Минэкономразвития. Доклад о проделанной работе должен быть представлен в правительство в сентябре 2026 года. При необходимости федеральный закон и подзаконные акты подготовят к февралю 2029 года.

Сейчас право на субсидию возникает, если расходы семьи на ЖКУ превышают установленный региональный порог от совокупного дохода. В среднем по стране он составляет 22%, однако в ряде регионов ниже: в Москве — 10%, в Санкт-Петербурге — 14%. Предполагается, что цифровизация процедуры позволит гражданам быстрее получать положенные выплаты и минимизировать бюрократические барьеры при обращении за поддержкой.

