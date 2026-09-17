Энциклопедия «Рувики» выступит официальным партнером конкурса «Учитель года России»
«Рувики» стала партнером Всероссийского конкурса «Учитель года»
Фото: [пресс-служба "РУВИКИ"]
Интернет-энциклопедия «Рувики» стала официальным партнером Всероссийского конкурса «Учитель года России». Платформа поддержит участников в специальной номинации «За развитие любознательности».
Финал конкурса проходит в два тура — в сентябре и октябре. Первый из них принимает Белгородская область. За победу борются 89 учителей со всей страны. Второй тур будет проходить в Подмосковье.
«Для нас большая честь отметить заслуги самых талантливых педагогов нашей страны. Пути современного учителя и экспертной энциклопедии во многом пересекаются. Наша общая цель — научить молодое поколение ориентироваться в колоссальных массивах информации и опираться в обучении исключительно на проверенные, достоверные факты», — отметил гендиректор интернет-энциклопедии «Рувики» Владимир Медейко.