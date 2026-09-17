Благодаря участию в проекте «Производительность труда» компании Подмосковья сэкономили более ₽12 млрд
Бизнес Подмосковья сэкономил ₽12 млрд с проектом производительности труда
Фото: [Медиасток.рф]
Благодаря участию в федеральном проекте «Производительность труда» компании Подмосковья сэкономили более ₽12 млрд. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Вместе со специалистами Регионального центра компетенций предприятия находят слабые места в производственных процессах, сокращают потери времени и ресурсов. Компании, которые уже внедрили эти решения, получили реальный экономический эффект», – отметила зампред областного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.
Подмосковье входит в число регионов-лидеров по количеству компаний, участвующих в проекте. В среднем предприятия увеличивают выработку на 57%, а время протекания процессов сокращается на 34%.
Внедрение мер по повышению производительности труда соответствует задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил работников мытищинского завода «Метровагонмаш» за труд.