Благодаря участию в проекте «Производительность труда» компании Подмосковья сэкономили более ₽12 млрд

Бизнес Подмосковья сэкономил ₽12 млрд с проектом производительности труда

Официально

Фото: [Медиасток.рф]

Благодаря участию в федеральном проекте «Производительность труда» компании Подмосковья сэкономили более ₽12 млрд. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Вместе со специалистами Регионального центра компетенций предприятия находят слабые места в производственных процессах, сокращают потери времени и ресурсов. Компании, которые уже внедрили эти решения, получили реальный экономический эффект», – отметила зампред областного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

Подмосковье входит в число регионов-лидеров по количеству компаний, участвующих в проекте. В среднем предприятия увеличивают выработку на 57%, а время протекания процессов сокращается на 34%.

Внедрение мер по повышению производительности труда соответствует задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил работников мытищинского завода «Метровагонмаш» за труд.

Актуально
Подмосковье
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
Добавьте mosregtoday.ru в избранное