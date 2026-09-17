В Подмосковье за лето провели более 26 тыс. работ по промывке контейнерных площадок

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ]

В Подмосковье за лето провели более 26,4 тыс. работ по промывке и дезинфекции контейнерных площадок. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Лидерами по объемам проведения работ стали Коломна, Раменский, Клин, Люберцы и Мытищи. В Коломне провели 1,4 тыс. работ, в Раменском и Мытищах — по 1,2 тыс., в Клину и Люберцах — по 1,1 тыс.

В рамках работ специалисты подметают и моют основание контейнерных площадок, промывают и дезинфицируют контейнеры.

Обеспечение комфортных условий для жизни граждан и модернизация коммунальной среды входят в задачи нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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