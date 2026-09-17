Две недели в лесу: грибник выжил с зажигалкой и телефоном без связи

В Архангельской области мужчина отправился за грибами, заблудился и почти две недели выживал в лесу, имея при себе лишь зажигалку и телефон без сигнала. Об этом сообщает MK.RU.

Инцидент произошел 5 сентября. Россиянин вместе с коллегами отправился на «тихую охоту» в районе поселка Луковецкий. В какой-то момент он потерял ориентир и заплутал. С собой у него были зажигалка и мобильный телефон, но в лесу не было связи, поэтому вызвать помощь самостоятельно он не мог.

На поиски отправились родственники и волонтеры. Они преодолели почти 400 километров, прочесывая болота и линейные ориентиры. О том, как именно мужчина провел эти дни и чем питался, не сообщается. Известно лишь, что он выжил, проведя в лесу две недели.

Ранее стало известно, как россиянка выжила неделю в лесу среди болот.