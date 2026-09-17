«Несчастен и взбешен»: почему возвращение в Британию не принесло принцу Гарри покоя

Королевский обозреватель и эксперт Шарлотта Гриффитс заявила, что принц Гарри после возвращения в Великобританию «несчастен и взбешен», пишет RadarOnline.

По мнению журналистки, надежды на примирение внутри королевской семьи полностью рухнули. Гриффитс отметила, что принц Гарри по-прежнему сильно недоволен королевскими институтами, как и в 2020 году, и у него нет шансов на возобновление нормальных отношений с братом, принцем Уильямом.

Знакомые Гарри также выразили разочарование: они ожидали увидеть раскаявшегося и готового к компромиссам друг, но столкнулись с агрессией и упрямством.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл решили вернуться в Великобританию из США. Основная причина переезда, которую называют СМИ, — желание дать детям британское образование. Предполагается, что в Соединенном Королевстве принц Гарри и Меган Маркл проведут от 12 до 15 лет.

7 сентября Букингемский дворец объяснил, что, несмотря на возвращение, принц Гарри остается частным лицом и не будет выполнять официальных функций в качестве члена королевской семьи.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри перевели детей в другую школу.