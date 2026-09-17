«Он совершенно сломлен»: почему Жерар Депардье впал в глубокую депрессию

77-летний французский актер Жерар Депардье, получивший российское гражданство, оказался в тяжелом эмоциональном состоянии. Об этом РИА Новости сообщил продюсер Арно Фрилле.

По словам продюсера, артист погрузился в глубокую депрессию на фоне судебных преследований и обвинений. Фрилле уточнил, что Депардье больше не хочет участвовать в съемках и ведет замкнутый образ жизни.

«Он совершенно сломлен и пребывает в глубокой депрессии», — сказал продюсер.

Напомним, в мае 2025 года Депардье признали виновным по делу о домогательствах. Обвинение запросило для актера 18 месяцев условного срока и штраф в €20 тысяч.

Депардье стал гражданином России в начале 2013 года. 3 января президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме актера в российское гражданство. Уже 5 января Жерар прилетел в Сочи, где лично получил паспорт из рук главы государства. А в феврале того же года актер оформил постоянную регистрацию в Саранске (Мордовия).

Ранее сообщалось, что получивший российский паспорт режиссер Стивен Сигал снял с продажи свой особняк на Рублевке.