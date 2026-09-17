«Учительница на школьной дискотеке»: Юлия Пересильд попробовала себя в роли диджея и нарвалась на хейт

42-летняя звезда фильма «Вызов» Юлия Пересильд впервые попробовала себя в роли диджея и оказалась в центре обсуждений, пишет «Леди.Mail». Актриса выступила за музыкальным пультом вместе с 17-летней дочерью Анной.

Во время выступления Юлия пыталась попасть в ритм музыки, при этом другой диджей доверил ей управление только одной кнопкой. Анна поддерживала маму и наблюдала за ее экспериментом. Но выступление вызвало волну шуток в соцсетях.

«Как будто учительница на школьной дискотеке подошла побаловаться», «Вечерняя дискотека до 22:00», «Это как после автодрома первый выезд на дорогу», — написали интернет-юзеры.

Напомним, у Пересильд две дочери: Анна и Мария. Их отец — 75-летний режиссер Алексей Учитель. В 2021-м году артистка объявила о разрыве с отцом своих детей.

Накануне Алексей Учитель объяснил, почему его дочь Анна не поступила в ГИТИС.