Россиянин попал под суд за попытку сжечь коллегу в костре

Надымский городской суд избрал меру пресечения местному жителю, обвиняемому в попытке сжечь своего коллегу заживо. Мужчину отправили под стражу. Решение приняли по итогам рассмотрения ходатайства следствия, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу суда.

Преступление датируется 10 сентября. Обвиняемый облил товарища по работе бензином и толкнул его в горящий костер. Одежда и кожа пострадавшего воспламенились. Следствие подчеркивает: мужчина осознавал, что причиняет жертве особые страдания через острую физическую боль.

Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью (ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ), уточнили в сообществе инстанции в соцсети «ВКонтакте».

Защита просила о домашнем аресте, но суд счел эту меру слишком мягкой для столь тяжкого обвинения. Постановление пока не вступило в законную силу.

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