«Будто за рубежом запрещена дружба со мной»: Собчак удивилась поведению релокантов

44-летняя телеведущая Ксения Собчак удивилась тем, что уехавшие из России артисты скрывают дружбу с ней, передает «Общественная служба новостей». По ее словам, ситуация повторяется не первый раз: после общения, переписки и встреч за границей люди публично отрицают знакомство с ней, причем ответы звучат одинаково.

Собчак отметила, что из-за таких совпадений у нее могут возникнуть конспирологические мысли — например, будто за рубежом запрещена дружба с ней.

При этом журналистка подчеркнула, что не жалуется и сама никого не стесняется. Она заявила, что всегда публично скажет о дружбе с человеком, независимо от того, какой ярлык на него навешен.

«Какой бы чушью типа «иноагент» человека ни обозначили, если он мой друг, я всегда публично скажу: "Он мой друг". А вы что думаете? Бывало такое, что дружите с кем-то, но скрываете это от родителей?» — поделилась Ксения.

Так Собчак ответила на интервью российского актера Андрея Бурковского, уехавшего в 2022-м году из РФ. В беседе с иноагентом Юрием Дудем* артист утверждал, что после отъезда из России не общался с Константином Богомоловым — мужем Ксении, и лишь поздоровался с ним при случайной встрече в Италии.

Собчак опровергла слова Андрея: по ее словам, в Европе она и Богомолов несколько раз обедали и ужинали с Бурковским и его женой, долго гуляли вместе.

Ранее журналист Отар Кушанашвили назвал Ксению Собчак незаслуженно богатой кормилицей Константина Богомолова.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.