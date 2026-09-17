«Со спины талант светится!»: Ингеборга Дапкунайте случайно встретилась с российским фотографом в Лондоне
lady.mail: 63-летняя Ингеборга Дапкунайте появилась на свежем снимке из Лондона
Фото: [соцсети]
63-летняя литовская актриса Ингеборга Дапкунайте появилась на свежем снимке из Лондона, пишет «Леди.Mail». Российский фотограф Саша Гусов, который живет в Великобритании, случайно встретил артистку на улице.
Фотограф сделал черно-белое селфи с давней знакомой и поделился кадром в личном блоге.
Фото: [соцсети]
«Какая встреча! Милая и удивительная», — написал Гусов.
Дапкунайте ответила другу в комментариях с юмором, отметив, что встречает его на улицах Лондона нечасто.
«Идешь по Лондону, и раз в три года — Саша! Ни с кем не спутать. Со спины талант светится!», — отметила артистка.
Дапкунайте покинула Россию в 2022 году. Тогда же она перестала участвовать в российских проектах. Сейчас актриса живет за границей и продолжает работать в кино и театре.
Гусов родился в Таганроге, позднее переехал в Великобританию и за годы карьеры снимал многих знаменитостей, в том числе Джуда Лоу, Пирса Броснана и Гэри Олдмана.
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