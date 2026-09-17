Расследование вскрыло тайные апартаменты в Дрездене за €1,5 млн: ими мог пользоваться Зеленский

Канал RT обнаружил в Германии недвижимость стоимостью €1,5 млн, оформленную через офшорные компании, связанные с семьей друга и бывшего помощника Владимира Зеленского — Сергея Шефира. Речь идет об апартаментах в клубном доме в Дрездене. По данным реестров юрлиц Германии и Кипра, а также российского адвоката, знакомого со сделкой, реальными пользователями квартиры могут быть Зеленский и его близкие.

Как устроена схема

Недвижимость в Германии покупалась через несколько офшорных структур. Одна из них — кипрская Triapos Ltd, на которую ранее была оформлена квартира Шефиров в Крыму стоимостью $471 тыс. Не позднее 2018 года компания получила кредит на $3,7 млн от белизского офшора SHB. Примечательно, что секретарем в Triapos числится Борис Шефир, и он же владеет белизской SHB. Последняя, в свою очередь, получала доходы от кинофраншизы «Квартала 95».

Часть кредитных средств — в том же 2018 году — Triapos передала двум немецким компаниям: Shef GmbH & Co. KG и Shef Line GmbH. Обе контролируются Борисом Шефиром и его женой Еленой. Для Shef Line покупка и продажа недвижимости — единственный вид деятельности. В 2019 году фирма провела сделку по приобретению объектов в Дрездене на €1,5 млн.

Что известно о самом доме

Немецкий реестр недвижимости закрыт для публики: точные суммы и собственники видны только местным адвокатам и нотариусам. Поэтому вывод RT строится на совокупности фактов — движении средств между фирмами и данных российского адвоката, который до санкций помогал россиянам оформлять сделки в Европе, в том числе в Дрездене. О покупке он рассказал на условиях анонимности.

Документально подтвердить конкретный объект собеседник не может, но совокупность факторов указывает на Глацисштрассе, дом 1. Это клубный дом, сданный в эксплуатацию как раз в 2018–2019 годах: два корпуса — Vorderhaus и Gartenhaus — с 22 апартаментами. По данным адвоката, в 2019 году застройщик Gamma Immobilien получил €1,5 млн. Кто именно перевел деньги, собеседник не знает, но сумма идентична той, что прошла через компании Шефиров. За эти деньги тогда можно было купить примерно три квартиры площадью от 80 до 120 кв. м.

Косвенное подтверждение — офис Shef Line находится там же, в Дрездене, через дорогу от клубного дома, на Глацисштрассе, 4.

«Непростая семья»

Любопытная деталь: это единственный жилой дом в этой части Дрездена, который Google скрыл со спутниковых снимков, размыв изображение. Обычно так поступают с военными или стратегическими объектами.

«Не представляю, зачем так делать, если в этом доме живут обычные люди, пусть даже очень обеспеченный бизнесмен Шефир. Если бы там жила непростая семья, например семья президента Украины, особенно во время продолжающихся военных действий, скрыть эту квартиру с карт было бы очень логичным шагом».

Собеседник RT не исключает, что апартаментами мог пользоваться Зеленский. Учитывая доверительные, дружеские отношения Шефиров и Зеленского, реальными пользователями дома могут быть президент Украины и его семья. Тем более что в Германии существует отдельный правовой конструкт — право пользования без перехода права собственности. Такая схема, если она применялась, позволила бы Зеленскому легально никогда не отражать квартиру в декларациях.

Давние связи

Сергей Шефир очень близок к Зеленскому: ему принадлежит идея комедийного шоу с Зеленским в главной роли, он сделал будущего президента популярным комиком. После избрания в 2019 году Зеленский переписал на Сергея или Бориса Шефира свою долю в офшоре Maltex Multicapital Corp, куда стекались доходы от кинофраншиз. Шефир устно пообещал выплачивать президенту его процент, поскольку официально по закону сделать это было нельзя.

Сергей Шефир в интервью СМИ заявлял, что он мог отдать кому-то свою долю и «неважно кому». По его словам, никто из обозначенных лиц его бы не подставил.

Шефиры и позже демонстрировали преданность другу, пользуясь аналогичными схемами. Как писал RT, за несколько недель до начала СВО сын Сергея Шефира Никита купил две квартиры в Праге на $2 млн. Одна из них, по мнению экспертов, могла быть отдана в пользование семье Зеленского — как страховочный вариант на случай необходимости покинуть страну.

Проблемы нарастают

В 2026 году у семьи Шефир начались проблемы по линии Национального антикоррупционного бюро Украины, расследующего должностные преступления. Имя Сергея Шефира всплыло в украинских СМИ в так называемом деле о конвертах — во вскрытых НАБУ предполагаемых случаях передачи денег депутатам Верховной рады за «правильное» голосование. По данным СМИ, один из фигурантов дела — депутат Юрий Кисель — считается приближенным к окружению президента и семье Шефир.