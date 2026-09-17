Житель Подмосковья предстанет перед судом за мошенничество на ₽7 млн

Домодедовский городской суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве более чем на ₽7 млн. Перед судом предстанет житель Подмосковья в возрасте 35 лет, сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в марте 2026 года участники организованной группы вступили в преступный сговор с целью хищения денег у пенсионеров. Злоумышленники позвонили пожилому гражданину под видом сотрудников казначейства и правоохранительных органов. Пенсионера убедили в том, что деньги на его банковском счету были переведены на счета террористов третьими лицами.

Чтобы сохранить накопления, предлагалось обналичить средства и передать их курьеру, что пенсионер и сделал. Таким образом, мошенники получили более ₽7 млн. Они обменяли средства на криптовалюту и перевели на криптокошелек.

Прокуратура в интересах потерпевшего также направила в суд исковое заявление о взыскании с обвиняемого не только суммы похищенных денежных средств, но и компенсации морального вреда.