«Чипировать каждую пчелу»: пасечники в одном из регионов РФ жалуются на бюррократический ад

Кузбасские пасечники столкнулись с бюрократическим давлением после введения системы «Хорриот». Об этом заявил «Российской газете» председатель Кемеровского регионального отделения Союза промышленных пчеловодов Алексей Матюшкин. По его словам, некоторых инспекторов приходится убеждать в том, что пчелосемья — это не две особи, а десятки тысяч насекомых.

«Доходит до смешного»

Матюшкин рассказал, что отдельные сотрудники профильных ведомств искренне считают, будто пчелосемья состоит из пчелы-«мальчика» и пчелы-«девочки». При этом летом количество рабочих пчел в одной семье может достигать 50 тыс.

Он подчеркнул, что 94% меда производят личные подсобные хозяйства. Далеко не все готовы объяснять очевидное контролерам, поэтому многие уходят в серую зону.

Сборы за все подряд

Ситуацию усугубляют расходы. Один анализ меда стоит более ₽20 тыс., плюс оплата исследования пчел и визита ветеринара на пасеку. Если пасечник хочет продавать продукцию, нужно завести торговую точку в системе «Меркурий», заключить договор с ветслужбой и снова оплатить выезд специалиста. За каждую ошибку грозит штраф.

Матюшкин привел пример знакомого, который наделал ошибок на ₽400 тыс. и всерьез задумался о будущем дела. По его словам, мелкие хозяйства этот бюрократический ад не выдерживают.