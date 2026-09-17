Быть немытым и нечесаным модно: стилист Лисовец объявил новый тренд

Известный российский стилист Владислав Лисовец заявил, что нерасчесанные волосы стали главным трендом. Он и сам придерживается этой эстетики, несмотря на критику окружающих. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По словам Лисовца, в настоящее время актуальными остаются нерасчесанные волосы, которые в последние годы манекенщицы демонстрируют на подиумах.

Эксперт отметил, что сам ходит так уже не один год, и часто слышит в свой адрес замечания, будто он вечно какой-то немытый и нечесаный. Однако, по его мнению, в этом и есть прелесть сегодняшней моды. Стилист не собирается менять имидж, считая небрежность частью современного образа.

Также популярными специалист назвал небрежные прически. Среди них — стрижки двухтысячных годов с рваными челками и висками.

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