Кардиолог назвал привычки, которые медленно убивают сердце

Переедание, сидячий образ жизни и даже нехватка воды — кардиолог Брэндон Рафисон предупредил, что эти повседневные привычки незаметно подтачивают сердце и приближают опасные болезни. Об этом сообщает Men’s Journal.

В беседе с изданием Men’s Journal врач назвал переедание одной из главных угроз. Когда калорий поступает больше, чем расходуется, а физической активности нет, развивается метаболический синдром. По словам Рафисона, это серьезный фактор риска сердечных заболеваний, деменции и некоторых видов рака — основных причин смертности. Малоподвижный образ жизни кардиолог также отнес к вредным привычкам. Он подчеркнул, что любая активность лучше ее отсутствия, и даже простая ходьба приносит пользу.

Недостаток сна — еще один удар по сердцу. Короткий и фрагментарный отдых создает дополнительную нагрузку на сосуды.

Наконец, врач обратил внимание на обезвоживание. Когда уровень жидкости в организме падает, сердцу приходится работать интенсивнее, чтобы поддерживать кровообращение. Это повышает риск сердечной недостаточности и ускоряет старение. Чтобы избежать проблем, Рафисон советует выпивать стакан воды после пробуждения и еще по стакану перед каждым приемом пищи. Эти простые привычки, по его мнению, помогают поддержать сердце и продлить активную жизнь.

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