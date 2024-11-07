Финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» пройдет в Санкт-Петербурге

Финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» пройдет с 26 по 30 ноября в Санкт-Петербурге в очном формате на семи распределенных площадках.

Студентов колледжей ждут соревнования по 55 компетенциям, школьников в возрасте от 14 лет — по 20 юниорским компетенциям.

Церемония открытия мероприятия пройдет с участием делегаций из всех субъектов РФ и не менее 20 стран, а также представителей делового и экспертного сообщества.

Стратегическая цель Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству — содействие в кадровом обеспечении отраслей экономики. Чемпионат предполагает проведение состязаний по компетенциям, перечень которых формируется на основании наиболее динамично развивающихся и перспективных направлений, востребованных в условиях высокотехнологичного производства, цифровой экономики и импортозамещения.