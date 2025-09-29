Финал международной олимпиады по финансовой безопасности стартовал в Красноярске

Финальному этапу международной олимпиады по финансовой безопасности дали старт в Красноярске. Он проводится на базе Сибирского федерального университета и продлится до 3 октября.

В целом на отборочный тур олимпиады поступило свыше 60 тыс. заявок. В финал смогли пройти около 600 школьников и студентов из 40 стран. В их числе — три школьника и семь студентов из Подмосковья.

Участников ждет свыше 100 обучающих, спортивных, культурных, профессиональных мероприятий, в том числе дискуссии, мастер-классы, мастерские.

Лидеров проекта ждут преимущества при поступлении в высшие учебные заведения Международного сетевого института. Кроме того, они смогут пройти стажировку в крупнейших компаниях и организациях страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в межрегиональном энергетическом форуме.