Финалистов регионального этапа конкурса «Воспитатель года» определили в Подмосковье, сообщили в Министерстве образования Московской области. Конкурс проводится уже в шестнадцатый раз.

За победу в конкурсе боролись 52 педагога дошкольного образования. В ходе состязания участники проводили мастер-классы, рассказывали о своих достижениях, проходили собеседования, организовывали занятия с воспитанниками детсадов.

Из общего числа участников в финал вышли пять специалистов — из Раменского, Яхромы, Щелково, Мытищ и Химок. В августе они встретятся с министром образования Подмосковья.