Фонд «Вклад в будущее» подготовил серию видеороликов для нового сезона «Цифрового ликбеза»

Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России в поддержку реализации нацпроекта «Экономика данных», а также национальной цели «Технологическое лидерство» запустили новый сезон «Цифрового ликбеза».

В этом году для школьников подготовили три ролика по темам: «Резервное копирование данных», «Защита от спама» и разработанный при экспертной поддержке GigaChat ролик «Создавай новое с искусственным интеллектом».

Традиционно герои роликов фонда — студенты самого престижного вуза подводного мира Китовской академии рыбных профессий Полина, Матильда, Никита, Егор и Виктория. В этот раз морская звезда Полина расскажет о том, как искусственный интеллект, нейросети и правильно написанные промпты помогают в творчестве и учебе. Устрица Матильда поделится советами на тему правильного хранения важной информации и резервного копирования. А треска Виктория расскажет, как, столкнувшись со спамом, нашла способ защититься от него.

Ролики и методические материалы размещены в открытом доступе на сайте «Цифрового ликбеза». Любой педагог может принять участие в проекте и провести урок для обучающихся в период с 3 февраля по 2 марта, используя созданные фондом методические материалы.