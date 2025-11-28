Форум «Вместе – сильнее»: как каширские родители делятся опытом воспитания

Форум собрал 120 председателей и заместителей родительских комитетов региона. Главная тема — развитие деятельности комитетов и укрепление взаимодействия с родителями в вопросах воспитания детей и сохранения духовно-нравственных традиций.

Участники обменялись опытом, обсудили успешные воспитательные инициативы и планы работы на 2026 год.