Форум «Вместе – сильнее»: как каширские родители делятся опытом воспитания
Фото: [Администрация г.о. Кашира]
Представители муниципального родительского комитета Каширы приняли участие в областном форуме «Вместе – сильнее: родители Подмосковья объединяются».
Форум собрал 120 председателей и заместителей родительских комитетов региона. Главная тема — развитие деятельности комитетов и укрепление взаимодействия с родителями в вопросах воспитания детей и сохранения духовно-нравственных традиций.
Участники обменялись опытом, обсудили успешные воспитательные инициативы и планы работы на 2026 год.
«Форум становится важным событием, которое объединяет родителей, педагогов и представителей власти. Совместными усилиями мы создаем условия для качественного воспитания детей, обеспечиваем поддержку семей и развиваем систему взаимодействия всех участников образовательного процесса», — отметила Лариса Сулима, первый заместитель Министра образования Подмосковья.