Гибкость вместо сокращения: эксперт о новой модели высшего образования

Грядущий переход на обновленную систему высшего образования не приведет к кардинальным изменениям в подготовке кадров и не окажет влияния на выбор будущих студентов. Такую точку зрения в интервью Pravda.Ru высказал независимый образовательный аналитик Борис Деревягин, комментируя сообщения Минобрнауки о новой модели обучения.

По его словам, смысл преобразований заключается в создании единого базового уровня, объединяющего бакалавриат и специалитет. Продолжительность обучения по каждой программе будет определяться ее сложностью и составит от четырех до шести лет. Это не означает ни сокращения, ни удлинения существующих программ, а представляет собой внедрение более гибкого и логичного подхода. Исторически необходимость такого шага стала очевидной после неудачной попытки перевести все специальности на четырехлетний бакалавриат, когда выяснилось, что для медицины и инженерных наук этот срок недостаточен.

Эксперт пояснил, что потенциальные последствия реформы не стоит переоценивать. Абитуриенты, стремящиеся к фундаментальному образованию, по-прежнему будут выбирать программы с более длительным сроком обучения. Ожидать массового перераспределения потоков студентов в сторону коротких программ не приходится, особенно с учетом государственной политики увеличения бюджетных мест именно по сложным техническим и медицинским направлениям.

По его мнению, реформа носит скорее технический характер, систематизируя уже сложившуюся практику. Такой подход позволяет сохранить баланс между гибкостью и фундаментальностью, не провоцируя резких изменений на образовательном рынке и учитывая разнообразные потребности как студентов, так и экономики в квалифицированных кадрах.

Ранее сообщалось, что правительство РФ предложило ограничить число платных мест в вузах.