Правительство предложило ограничить число платных мест в вузах

Правительство России разрабатывает план по ограничению количества платных мест в университетах по 46 популярным направлениям. В перечень вошли юриспруденция, экономика, архитектура и нефтегазовое дело. Об этом сообщает Lenta.ru.

В российских вузах может сократиться прием на коммерческой основе по целому ряду востребованных специальностей. Министерство науки и высшего образования предложило устанавливать квоты, ориентируясь на средний показатель платников за последние два года.

Особенно строгие ограничения коснутся направлений, где средний балл ЕГЭ поступающих опускался ниже 50. Для таких специальностей платный набор могут полностью прекратить. Инициатива затронет 46 профилей подготовки, включая традиционно переполненные юристов и экономистов.

Реформа может серьезно изменить ландшафт высшего образования, сделав акцент на фундаментальной подготовке и реальных потребностях рынка труда.

