Гимназия имени Татищева в Клину готовится к началу учебного года

В городском округе Клин активно завершаются работы по подготовке школ к новому учебному году.

Второе отделение гимназии имени Василия Никитича Татищева, расположенной по адресу улица Ленина, 18, преобразится для своих учеников. Ремонтные работы, затрагивающие основательные изменения, были выполнены в рамках областной программы, направленной на развитие социальной инфраструктуры. В настоящее время ведутся заключительные работы по оформлению внутренних помещений, а 28 августа запланирована масштабная уборка в преддверии 1 сентября. Исполнители проекта подчеркивают, что была произведена полная модернизация, охватившая все ключевые элементы здания.

«Сохранена лишь внутренняя несущая конструкция и исходная планировка, все остальное – это абсолютно новые решения. Заменено все: инженерные коммуникации, стены и отделочные материалы», — прокомментировал Константин Тикалович, руководитель строительных работ.

На данный момент, 26 августа, ведутся работы в столовой, где устанавливается современное технологическое оборудование. В учебные кабинеты и классы доставляют новую мебель: парты, стулья и шкафы.

Ученики 1 сентября 2025 года увидят гимназию полностью обновленной. Этот год особенно значим для школы, поскольку ей исполняется 50 лет. Благодаря обновлению, школа будет выглядеть как новое современное учебное заведение.