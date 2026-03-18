Глава Дубны пообщался со школьниками на «Классной встрече»

В Дубне продолжается марафон «Классных встреч» — проекта, который позволяет школьникам лично пообщаться с известными людьми города. На этот раз в кресле спикера оказался глава наукограда Максим Тихомиров. Ученики седьмой школы и воспитанники детских садов не стеснялись спрашивать о самом сокровенном: от кумиров детства до подводных камней работы градоначальником. Встреча прошла 17 марта и запомнилась не только откровенными ответами, но и трогательным подарком от самых юных дубненцев.

С самого начала мероприятия стороны заключили негласный договор: говорить честно и без купюр. Дети, вдохновленные возможностью пообщаться с первым лицом города, забросали Максима Тихомирова вопросами. Легко ли быть главой? На кого равнялся в детстве? Какой момент в карьере оказался самым трудным? Некоторые вопросы заставали врасплох, и мэру приходилось брать паузу, чтобы собраться с мыслями. Но обещание быть открытым сдержали: ни один вопрос не остался без развернутого ответа.

Глава признался, что формат живого диалога с молодежью оказался не только полезным, но и неожиданным. Ребята интересовались не только биографией спикера, но и судьбой родного города. Их волновало благоустройство, развитие молодежных проектов и перспективы Дубны. Тихомиров отметил: подрастающее поколение в наукограде растет амбициозным, с планами и, что самое важное, с искренней любовью к месту, где живет.

По доброй традиции проекта, авторы самых интересных вопросов получили памятные подарки. Но главный сюрприз ждал главу в конце встречи. Воспитанники детского сада подготовили для Максима Тихомирова особый презент — аппликацию с гербом Дубны, сделанную своими руками. Подарок приурочили к юбилею города. Глава пообещал, что творение юных мастеров займет почетное место в его рабочем кабинете.

«Для себя отметил, что вопросы, которые беспокоят нашу молодежь, разные: что-то касалось благоустройства города, что-то развития молодежных проектов. Точно могу сказать, что наша молодежь амбициозная, у ребят есть планы, и они любят свой город», — поделился впечатлениями Максим Тихомиров.

«Классные встречи» в Дубне набирают обороты. Организаторы из «Движения первых» надеются, что такие мероприятия помогут ребятам определиться с будущей профессией и просто поверить в то, что большие цели достижимы.