Госдума одобрила в первом чтении законопроект об ограничении телефонов в школах

Государственная дума РФ одобрила в первом чтении законопроект об ограничении использования телефонов в школах, сообщают РИА Новости. Документ подразумевает использование мобильных устройств только в том случае, когда ситуация является экстренной.

Законопроект о запрете мобильных телефонов был внесен в Госдуму в октябре депутатами из различных фракций. Подразумевается, что поправки будут внесены в закон «Об образовании» – в раздел об обязанностях и ответственности обучающихся.

«Не пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий при реализации основных общеобразовательных программ, за исключением случаев, предусмотренных образовательной программой, или возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, иных экстренных случаях», – говорится в тексте документа, опубликованном в электронной базе Госдумы РФ.

По мнению авторов, законопроект позволит закрепить главенствующую роль педагога в учебном заведении.

Как ранее сообщал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, эти поправки не подразумевают прямой запрет на использование мобильных устройств. Он подчеркнул, что законопроект, в первую очередь, направлен на выстраивание учебного процесса именно педагогом. Кравцов объяснил, что качество обучения зависит от вовлеченности учеников и соблюдения ими дисциплины.

Минпросвещения РФ еще в апреле 2022 года давало рекомендации школам по использованию мобильных телефонов. Ведомство рекомендовало собирать у детей устройства перед входом в класс. В августе того же года Роспотребнадзор включил рекомендации в санитарные правила. Детям было запрещено использовать смартфоны вместо планшетов или ноутбуков, поскольку экран устройств является маленьким. Из-за этого, как пояснили в Минпросвещения, у школьников могут возникнуть проблемы со зрением и осанкой.