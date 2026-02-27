«Хочу зарабатывать, а не зубрить»: как колледжи стали главным трендом среди молодежи

За последние пять лет количество заявлений в колледжи выросло на 37%, рассказал aif.ru гендиректор Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов. По его словам, все больше школьников и их родителей делают выбор в пользу среднего профессионального образования, а не продолжения учебы в 10-м классе.

Сами подростки называют три главные причины. Так, например, 35% опрошенных хотят быстрее начать самостоятельную взрослую жизнь, 32% — привлекает гарантия трудоустройства и простота поиска работы. 30% школьников ценят хорошие практические навыки, которые дают в колледжах.

Родители тоже не против: 80% мам и пап школьников 5-9-х классов положительно оценивают технические и промышленные рабочие профессии.

Бизнес, в свою очередь, активно поддерживает эту тенденцию: компании вкладываются в оборудование учебных заведений, выделяют наставников и берут студентов на оплачиваемую практику. Для многих молодых людей это становится реальным стартом карьеры с достойной зарплатой.

Свою роль сыграли и изменения в системе образования. Усложнились правила поступления в 10-е классы, зато сдавать ОГЭ для поступления в колледж стало проще. Параллельно сокращается количество платных мест в вузах и уменьшается бюджет на гуманитарных направлениях. В результате колледжи становятся не просто альтернативой, а вполне осознанным и выгодным выбором.

Выпускники колледжей получают реальную профессию и возможность зарабатывать сразу после выпуска. Современное производство, гибкий график и командная атмосфера делают этот путь привлекательным для нового поколения, которое не хочет ждать пять лет ради диплома.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге вырос конкурс в колледжи за счет людей старше 35 лет.