Взрослые жители Петербурга массово идут в колледжи из-за нехватки доходов

В Петербурге система среднего профессионального образования переживает настоящий бум, причем необычный, пишет «Деловой Петербург». В колледжи и техникумы города массово пошли не вчерашние школьники, а взрослые люди старше 35 лет, у многих из которых уже есть высшее образование.

Отмечается, что в нынешнем учебном году конкурс в учреждения СПО вырос до 5,5 человек на место, и значительную конкуренцию подросткам составляют именно зрелые горожане.

Эксперты видят несколько причин такого поворота. Государство всерьез взялось за поднятие статуса рабочих профессий и даже планирует переименовать саму систему СПО, чтобы убрать ярлык «второсортности».

Кроме того, сроки обучения по некоторым специальностям сократили, а количество бюджетных мест в вузах, наоборот, уменьшили. Но главное, говорят специалисты, — это экономика. У людей за 35 иссякают привычные источники дохода, и они ищут новые, устойчивые способы заработка.

Интересно, что берут взрослых туда же, куда идут и молодые, но спрос распределяется по-своему. Самый большой отклик находят прикладные направления, где можно быстро выйти на рынок труда. Это медицина, туризм, разные специальности в сфере услуг и профессии, позволяющие работать удаленно. Взрослым нужен быстрый и понятный результат.

Бизнес тоже подливает масла в огонь. Крупные компании, которым не хватает рук, все чаще открывают собственные учебные центры и готовят кадры под себя.

Колледжи и техникумы, в свою очередь, разрабатывают специальные программы для взрослых, а государство ведет просветительскую работу. Само среднее образование привлекательно еще и тем, что его проще и быстрее получить, чем высшее, и зачастую бесплатно.

Но есть и еще одна цифра, которая заставляет задуматься: больше половины выпускников вузов работают не по специальности. В системе СПО этот показатель заметно лучше — около 33%. К тому же взрослая аудитория, в отличие от вчерашних школьников, намного более мотивирована и почти всегда доходит до диплома.

