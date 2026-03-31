И «ничего страшного»: как акция «Сдаем вместе» меняет отношение к ЕГЭ и ОГЭ у целых семей

В Кашире в конце марта на площадках сразу двух школ, №2 и №9, воссоздали атмосферу настоящих государственных экзаменов. Организаторы поставили перед собой цель: помочь выпускникам и их родителям снизить психологическое напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ, а также детально познакомить взрослых с экзаменационной процедурой.

В акции приняли участие депутаты местного Совета, представители общественной палаты и администрации городского округа, сотрудники Управления образования, директора школ, учителя, а также сами выпускники 9-х и 11-х классов и их родители. Для поддержки пригласили экспертов ЕГЭ и ОГЭ, а также педагогов-психологов.

Участникам предложили пройти все этапы настоящего испытания. Для них организовали регистрацию, провели инструктаж о правилах поведения и заполнении бланков, распределили по аудиториям, после чего предложили выполнить задания по русскому языку и математике. Пришедшим подробно рассказали, как готовят пункты проведения экзаменов и как выстраивается работа в день сдачи.

Выпускники и взрослые смогли задать специалистам волнующие вопросы и получить исчерпывающие ответы. Родители, в свою очередь, лучше поняли, как поддержать детей в этот ответственный период. Организаторы назвали акцию ценным ресурсом для всех, кто готовится к получению аттестата.