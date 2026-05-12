Игры — в жизнь: будущий разработчик игр из Ростова стал оператором FPV-дронов

Ростовский студент Александр Рыбасов учился на разработчика игр и прикладного ПО в ДГТУ. Перспективы после выпуска маячили что надо: геймдев, серьезный IT, деньги, работа в уютном офисе. А вместо этого он взял академический отпуск, собрал вещи и отправился подписывать контракт в войска беспилотных систем. Потому что понял: навыки управления виртуальными «птичками» в военных симуляторах сегодня можно конвертировать во что-то куда более реальное, чем уровень в очередном шутере. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Выбор он сделал не сгоряча. В Военном учебном центре будущим айтишникам рассказали о наборе, и Рыбасов прикинул: программирование, к которому он привык, и управление дронами — штуки родственные. Современный FPV-аппарат — это не пропеллеры на палке, а навороченный программно-аппаратный комплекс. Там тебе и интерфейсы, и алгоритмы, и логика, знакомая любому, кто хоть немного копался в коде. Не зря же в отборочные критерии войск БпС, помимо опыта пилотирования, входят IT-бэкграунд, интерес к киберспорту и компьютерным симуляторам. Александр как раз из таких: в военные симуляторы наигрался, на виртуальных «птичках» налетался — опыт есть, осталось превратить его в боевой.

Теперь в учебном центре его и других добровольцев ждет жесткий апгрейд. Теория от инструкторов, которые все это уже прочувствовали на собственной шкуре. Потом часы и часы на симуляторах — чтобы рефлексы отработать до автоматизма. И только потом — полигоны, настоящие вылеты и реальные задачи. Примечательно, что Рыбасов не один: двое его одногруппников по ДГТУ тоже решили подписать контракт. Технари, примерно одного возраста, нашли общий язык моментально — своя стая, где не надо объяснять, что такое интерфейс и почему важна обратная связь.

После завершения подготовки Александру предстоит отправиться «за ленту». Но в его голове уже созрел следующий план. Контракт в войсках БпС заключается на год, с возможностью спокойно уволиться, если захочешь. А он хочет другого: вернуться в университет, защитить диплом и продолжить военную карьеру — но уже офицером. И это, пожалуй, главный итог всей истории. Война стремительно умнеет. В окопах по-прежнему важна пехота, но без операторов дронов, инженеров и IT-специалистов современное сражение проиграно еще до первого вылета. Александр Рыбасов — живая иллюстрация этого тренда: человек, который поменял виртуальные миры на реальные, не потеряв при этом ни капли своего стратегического мышления. И, глядя на него, начинаешь понимать: в новой войне побеждает тот, кто быстрее конвертирует компьютерные навыки в боевые. Ростовский студент это усвоил одним из первых.

