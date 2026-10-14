ИИ вместо мозга: 71% российских школьников пользуются нейросетями

Искусственный интеллект стремительно проникает в школьное образование, и масштабы этого процесса уже трудно игнорировать. По данным «Лаборатории Касперского», нейросетями пользуется 71% российских школьников от 12 до 17 лет, причем 40% делают это ежедневно. Чаще всего дети применяют ИИ для учебы и поиска информации. Педагогов технология тоже не обошла стороной — ей пользуются почти 80% учителей в стране. Минпросвещения РФ на этом фоне подготовило методические рекомендации по применению ИИ в образовательном процессе, разрешив учащимся использовать нейросети для поиска, анализа и структурирования информации, но запретив обращаться к ИИ-помощнику во время аттестации или экзаменов и выдавать его ответы за свои.

Однако за удобством скрывается куда более серьезный вопрос: если дети и подростки будут делегировать, пусть даже частично, мыслительные процессы искусственному интеллекту, как это повлияет на их умственное развитие? Детский психолог Ирина Таранова в беседе с Общественной Службой Новостей отмечает, что поколение, выросшее в эпоху ИИ, неизбежно будет отличаться от предыдущих — не исключено, что развитие головного мозга и личности пойдет по иному пути, в том числе с задержками и новыми особенностями. Человеческий мозг по ходу взросления должен проходить определенные этапы, и, если их пропускать, развиваться он будет иначе, причем разница окажется не в лучшую сторону.

По ее словам, показательный пример — уличные игры, которых стало значительно меньше. Тридцать-тридцать пять лет назад дети много времени проводили на улице, играли в классики, резиночки, казаков-разбойников, и эти забавы, по сути, были нейропсихологическими: дети учились контролю, координации действий и тела. Именно за счет них развивался мозг. Когда вопросы безопасности обострились и детей перестали выпускать одних, начали замечать задержки в развитии мозга у некоторых детей — как раз из-за отсутствия естественных условий развития. Тогда и появились нейропсихологи и дефектологи, занимающиеся, грубо говоря, подгонкой развития мозга.

Эксперт добавила, что внедрение ИИ в школьное образование и самостоятельное применение технологии детьми для решения домашних заданий может аналогичным образом поменять условия развития головного мозга. Если какие-то нагрузки забирает на себя искусственный интеллект, можно предположить, что детский мозг будет развиваться не так, как у людей 20–40 лет назад. Через какое-то время может появиться поколение, выросшее на активном использовании ИИ, у которого будут совершенно новые особенности развития головного мозга, и за этим по цепочке потянутся возможные задержки и особенности личностного развития. Но то, что новые поколения будут отличаться от предыдущих, — однозначно.

Психолог подчеркивает, что сфера ИИ в целом и использование технологии детьми в частности сегодня нуждается в регулировании: должны проводиться исследования, прописываться нормы и стандарты применения. Однако наибольшую роль в развитии детей играют родители. Для взрослых важно понимать, что искусственный разум не является заменой естественному, и прививать детям здоровое, осознанное отношение к технологиям. Даже если домашку можно сделать при помощи ИИ, на уроках, экзаменах, ОГЭ и ЕГЭ им воспользоваться не получится — и ребенок, понимая это, будет больше включаться в самостоятельное выполнение заданий. Если взрослые будут взращивать в детях ответственное отношение, когда те понимают, как и за что отвечают, приоритетом для них станет не сэкономленное время, а знания, которые они получили.

По ее мнению, при этом одной только учебой сфера применения ИИ детьми не ограничивается. Они обращаются к нейросетям и за психологической поддержкой: есть вопросы, которые невозможно обсудить с родителями и нет возможности поговорить о них с другими взрослыми, например с психологами. Поэтому дети общаются с искусственным интеллектом, и часто тот дает адекватные, хорошие советы и рекомендации. Так технология превращается не только в инструмент для выполнения заданий, но и в своеобразного собеседника, что делает вопрос о ее роли в жизни подрастающего поколения еще более многогранным.

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