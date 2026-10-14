На дорогах в Серебряных Прудах и Кашире устранили более 750 ям

Специалисты Мосавтодора за неделю ликвидировали более 750 ям на региональных дорогах в муниципальном округе Серебряные Пруды и городском округе Кашира. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в муниципальном округе Серебряные Пруды устранили более 230 ям. Работы прошли в окружном центре на улицах Железнодорожной и 8 Марта, в деревнях Никольское, Большое Рогатово, в селе Мягкое, вблизи деревень Благодать, Курбатово, сел Куребино и Узуново.

В городском округе Кашира устранили 520 дефектов покрытия — в деревнях Корыстово, Елькино, Базарово, Кокино, Каменка, Батькополье, Домнинки, Коломна и вблизи деревни Острога.

Ежедневно в этих округах в среднем устраняют порядка 107 дефектов дорожного покрытия. Ямочный ремонт продолжается не только в Кашире и Серебряных Прудах, но и во всех округах Подмосковья.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.