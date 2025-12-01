Интеллектуальный день прошел в школах Балашихи

Интеллектуальный день «Научный квест выходного дня» прошел во всех школах Балашихи 29 ноября. В мероприятиях приняли участие более 60 тысяч обучающихся и 6 тысяч родителей.

Программа мероприятия включала научные шоу и лекции, мастер-классы по естественным наукам и робототехнике, интерактивные выставки и профориентационные встречи.

В школе №27 преподаватель Подмосковного колледжа «Энергия», Член Астрономо-геодезического объединения Сергей Чумаков провел лекцию «Современные российские космические программы» и обсудил со школьниками актуальные вопросы развития космической отрасли.

Обучающиеся школы № 6 соединили науку и искусство: разобрались в цепи ДНК и перенесли свои знания на холст, погрузились в атмосферу событий прошлого во время исторической игры, а для родителей и выпускников провели открытый урок «Сдам ОГЭ на 5».

Погрузиться в виртуальную реальность смогли ученики школы №18. Школьники создавали анимированные смайлики для мессенджеров, увидели древнее искусство гравюры на дереве, сразились в математических баталиях и посетили мастер-классы по созданию компьютерных игр в визуальной среде программирования. А завершился интеллектуальный день встречей с представителем одного из ведущих технических вузов страны - МГТУ им Н.Э. Баумана, где ребята смогли узнать о перспективах современного образования.

Масштабный региональный научно-образовательный квест был создан для популяризации фундаментальной науки и создания единого пространства для школьников, их родителей, педагогов и представителей профессионального сообщества.