Возвращение Roblox: как защитить ребенка от игровой зависимости

В России был снят запрет на доступ к популярной среди детей игровой платформе Roblox, которая учла все претензии Роскомнадзора. Для многих родителей это событие стало поводом вновь задуматься о том, как контролировать увлечения ребенка и не допустить развития игровой зависимости. Как мягко отучить школьника от постоянного сидения за экраном, сохранив при этом доверительные отношения, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала клинический психолог Маргарита Алексеева.

Как организовать контроль

По ее словам, для эффективного контроля за временем, которое ребенок, особенно до 12 лет, проводит в телефоне, важно отказаться от иллюзии, что он сможет делать это самостоятельно. Родителям необходимо выстроить четкую и понятную систему правил.

«Ключевой шаг — заранее обсудить с ребенком допустимое количество часов для игр или использования гаджета. Чтобы процесс был наглядным и объективным, следует использовать таймер, будильник или песочные часы. За 5–10 минут до окончания времени ребенка стоит предупреждать о том, что сеанс подходит к концу. Это поможет избежать внезапных конфликтов и подготовит его к завершению игры», — сказала она.

Эксперт отметила, что для мотивации полезно ввести систему поощрений: если школьник соблюдает установленные правила в учебные дни без скандалов, можно наградить его дополнительным бонусом, например, лишним часом на игры в выходной день.

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Эмоциональная вовлеченность и отношение к играм

По ее мнению, очень важно проявлять искренний интерес к увлечениям ребенка. Когда дети делятся своими успехами, например, победой в игре, получением нового скина в Roblox, родителям стоит слушать их внимательно, не обесценивая эти достижения.

«Такое участие укрепляет доверие и показывает ребенку, что его интересы важны. Не стоит демонизировать телефон и видеоигры, превращая их во „вселенское зло“. В современном мире цифровые навыки необходимы, а увлечение играми может даже перерасти в будущую профессию, например, управление дронами. Главная задача родителей — научить ребенка самоконтролю и умению соблюдать договоренности, превратив гаджет из врага в полезный инструмент», — считает Алексеева.

Таким образом, все сводится не к полному запрету, а к выстраиванию здоровых границ, взаимному уважению интересов ребенка и системе бонусов за соблюдение режима, заключила психолог.

Соцсети диктуют моду не только на одежду и отдых, но и на воспитание детей. Спрос на частные детсады взлетел из-за интернета. Родители видят, как «другие мамы» водят детей на робототехнику, шахматы и ментальную арифметику — и хотят не отставать.