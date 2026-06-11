Пожарным и спасателям Подмосковья вручили награды в честь Дня России
В ГКУ МО «Мособлпожспас» вручили награды отличившимся работникам
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Мянсур Якубов в честь Дня России вручил награды пожарным и спасателям региона. Торжественная церемония прошла в рамках совещания в Люберцах.
«Каждый из нас вносит свой вклад в развитие и процветание нашего государства, труд пожарного и спасателя – это вклад в безопасность жителей нашего большого подмосковного региона. Это очень достойная и почетная работа. Уважаемые коллеги, я желаю всем вам мирного неба над головой, благополучия в семьях. Пусть каждый новый день будет наполнен добром и светом и принесет в каждый дом только радостные события», - сказал Якубов.
В ходе церемонии четыре человека получили медали «15 лет безупречной работы», пять человек были награждены медалями «10 лет безупречной работы».
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил государственные награды бойцам отряда БАРС.