Пожарным и спасателям Подмосковья вручили награды в честь Дня России

«Каждый из нас вносит свой вклад в развитие и процветание нашего государства, труд пожарного и спасателя – это вклад в безопасность жителей нашего большого подмосковного региона. Это очень достойная и почетная работа. Уважаемые коллеги, я желаю всем вам мирного неба над головой, благополучия в семьях. Пусть каждый новый день будет наполнен добром и светом и принесет в каждый дом только радостные события», - сказал Якубов.