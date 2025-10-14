Интерактивные программы запустили в Каширском музее для школьников на каникулах

Каширский краеведческий музей предлагает школьникам и их родителям новый формат проведения каникул — без скучных лекций, но с полным погружением в историю родного края через интерактивные программы.

Каждые каникулы учреждение запускает специальный цикл мероприятий, где дети изучают прошлое через квесты по экспозициям, творческие мастер-классы и тематические игровые сессии. Такой подход позволяет не просто услышать, а буквально прикоснуться к наследию города и биографиям знаменитых каширян, превращая получение знаний в увлекательное приключение.

Уже в ноябре музей проведет акцию с бесплатным входом для всех желающих. Режим работы учреждения позволяет гибко планировать визит: со вторника по среду и в пятницу музей открыт с 11:00 до 19:00, в четверг — до 20:00, а в субботу и воскресенье — с 10:00 до 19:00. Понедельник и последний четверг месяца — выходные.

Чтобы гарантированно попасть на экскурсию или творческий мастер-класс, организаторы рекомендуют заранее записываться по телефонам: 8(49669)31-006 или 8(999)834-85-40.