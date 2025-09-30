Из Черноголовки в стратосферу

В подмосковной Черноголовке завершился юбилейный пятый сезон масштабной образовательной программы, реализуемый при поддержке Роскосмоса - «Стратосферный спутник». Она собрала самых талантливых молодых инженеров страны.

Финальный этап события стал по-настоящему космическим: 21 сентября 12 команд-финалистов осуществили реальный запуск своих аппаратов в стратосферу на высоту 20-25 километров, где условия максимально приближены к космическим. География участников также впечатляет: школьники и студенты до 24 лет из 14 регионов России прошли отбор, где из 62 заявок эксперты выбрали 12 лучших проектов.

Соревнования проходили в трех лигах сложности: «Стратонавты-кандидаты» работали с наноспутниками формата CubeSat 1U, «Стратонавты-испытатели» — с более крупными CubeSat 3U, а самые смелые «Стратонавты-исследователи» создавали аппараты собственной конструкции.

Каждый продемонстрировал достойный уровень подготовки. Так, команда из Владимира «Путь к звездам» исследовала поведение бесколлекторного мотора дрона в стратосферных условиях, что важно для будущих космических миссий. Томские разработчики пошли еще дальше — их спутник на основе наночастиц карбида кремния был предназначен для изучения проблем глобального потепления и парникового эффекта.

22 сентября состоялась защита проектов перед ведущими специалистами ракетно-космической отрасли, где и определились победители. В лиге «Стратонавт-кандидат» лучшей стала команда «Бауманец» из Москвы, среди «испытателей» победили новосибирцы из команды «Мох», а в самой сложной категории «исследователей» первое место заняла команда «Импульс» из Челябинска. За ними на втором месте жители Курска, команда «Спорадик». Все победители и призеры были награждены ценными призами, в том числе от партнеров события.

Как отметил руководитель программы Ян Трояновский, главная цель — не просто провести конкурс, а системно готовить кадры для ракетно-космической отрасли, давая молодежи возможность уже сегодня решать задачи завтрашнего дня.

Программа проходит при поддержке АНО «Центр городского развития»