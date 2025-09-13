Яндекс научит школьников распознавать дипфейки

Яндекс стал партнером просветительского проекта «Цифровой ликбез». Эксперты компании в области искусственного интеллекта подготовили видеоурок о дипфейках и о том, как их вовремя распознать, чтобы защититься от возможных угроз. Урок ориентирован на детей от 6 лет и старше, но будет полезен и взрослым.

Урок представлен в формате мультфильма – об опасностях дипфейков зрителям расскажут рыбки из подводного города Кораллвиль. По сюжету главный герой, рыбка Ян, сталкивается с поддельным видео, на котором такая же рыбка, как он, летает над городом – чего другие сородичи не умеют. Решив повторить увиденное, Ян едва не попадает в беду. На его примере школьники узнают, как распознавать дипфейки и чем они могут быть опасны, а также почему стоит всегда проверять информацию из интернета.

К уроку прилагаются методические материалы для учителей, а проверить и закрепить знания поможет тест. Для незрячих и слабовидящих пользователей доступна версия мультфильма с тифлокомментариями.

Посмотреть мультфильм и ознакомиться с материалами к уроку можно на сайте проекта.