Обвиненный в краже ИИ-кавера «Silver Night» продюсер Разин может подать в суд на создателей трека

Кавер-версия песни Юрия Шатунова «Седая ночь» в исполнении американского рэпера Канье Уэста, созданная с помощью нейросетей, оказалась в центре скандала. Трек был опубликован на стрименговых площадках бывшим продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным без согласия и указания автора ИИ-версии. Кто из сторон спора может подать в суд за нарушение авторских прав, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Юрий Капштык.

После концерта Канье Уэста в Лос-Анджелесе в соцсетях завирусился ролик с кавером на песню Юрия Шатунова «Седая ночь», который американский рэпер якобы исполнил на стадионе Соу-Фай Стэдиум. Автор видео August Septemberov не стал скрывать, что трек сделан с помощью искусственного интеллекта.

Композиция «Silver Night» вышла в топы мировых музыкальных стрименгов под авторством Tender May и Bad Style. Как оказалось, ник Tender May принадлежит находящемуся в международном розыске бывшему продюсеру «Ласкового мая» Андрею Разину, заочно арестованному в конце 2025 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере, связанному с группой. Его обвиняют в хищении гонорара поэта Сергея Кузнецова, а также фальсификации договора с Шатуновым. По некоторым данным, сам Разин сейчас скрывается в США.

На волне тренда на «Седую ночь» экс-продюсер выложил пост с подписью: «Ласковый май шагает по планете. Спасибо за вашу любовь». Однако автор ИИ-кавера на «Седую ночь» — «Silver Night» — в соцсетях сообщил, что не имеет никакого отношения к размещению трека на стрименговых площадках, а также доходов от прослушиваний. По его словам, «Разин просто скачал и вставил» песню.

«Они просто скачали трек и выдали за свой. В авторах даже не указали, не говоря тем более о деньгах. Я все равно сам официально не смогу выйти, застрайкают. А связываться с Разиным — такое (себе). Все копии, что повыходили, все равно слетят, смысла ноль», — рассказал автор кавера телеведущей Яне Чуриковой.

Однако, как заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» юрист Юрий Капштык, проблемы могут возникнуть у создателя ИИ-кавера, а не Разина, разместившего трек без согласия.

«Если право на „Седую ночь“ зарегистрировано у Разина, то они (создатели кавера) должны были получить его разрешение для того, чтобы сделать кавер или иную версию», — пояснил Капштык.

Как ранее решил суд Хостинского района Сочи, исключительные права на музыкальные произведения Шатунова, включая «Седую ночь», «Белые розы» и «Розовый вечер», принадлежат близким певца. Юрист Капштык подчеркнул, в том случае, если авторское право зарегистрировано за конкретным правообладателем, то перед использованием песни нужно получить согласие, которым мог служить договор с отчислением комиссии — процентов от доходов с кавера.

«Возможно, сама по себе песня была зарегистрирована, и желания ее менять у правообладателя нет, тогда это является нарушением авторских прав», — добавил эксперт.

При этом подать в суд на Разина за публикацию кавера без спроса — станет проблемой для автора. Как уточнил Капштык, на данный момент авторские права не распространяются на произведения, созданные с помощью ИИ, данный вопрос еще обсуждается.

«Я бы рекомендовал людям прежде, чем делать выводы, подождать, как будут развиваться события. Не исключаю, что это может быть специально спланированная акция», — заключил юрист.

