Кошмар в Паттайе: россиянка рухнула с балкона 4 этажа и пробила крышу микроавтобуса

В курортном городе Паттайя женщина рухнула с балкона четвертого этажа жилого комплекса. Приземление вышло жестким — она угодила прямо на крышу припаркованного микроавтобуса и получила серьезную травму спины. Об этом сообщает The Pattaya News.

ЧП произошло днем 14 апреля на улице Сой 16 в районе Наклуэа. Очевидцы, услышавшие грохот, вызвали спасателей. Женщину в срочном порядке госпитализировали. В больнице выяснилось гражданство пострадавшей — Россия. О ее текущем состоянии пока ничего не сообщается.

Сейчас полиция Паттайи пытается восстановить картину случившегося. Основные версии — несчастный случай или криминал. Не исключено, что женщина могла оступиться на балконе или стать жертвой нападения. Но официальных заявлений пока нет.

Микроавтобус, на который упала туристка, принадлежит местному жителю. Владелец, вероятно, не ожидал, что его машина станет подушкой безопасности для падающей с высоты россиянки.

