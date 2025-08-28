Языковой барьер отсек половину детей мигрантов при поступлении в школы

Половина детей мигрантов в Петербурге не смогли сдать обязательный экзамен по русскому языку для поступления в школу. Об этом сообщил РБК , ссылаясь на источник в комитете по образованию города.

В Петербурге половина детей мигрантов не смогла поступить в школы из-за нового экзамена по русскому языку. Согласно принятому в декабре 2024 года закону, тестирование стало обязательным условием для зачисления.

С апреля 2025 года проверку прошли 514 детей, но только 257 из них успешно справились с заданиями. Глава комитета по образованию Наталия Путиловская отметила, что многие семьи не могут предоставить полный пакет документов, что тоже является препятствием для поступления.

Известно, что экзамен длится до 80 минут. Он включает в себя письменную и устную части. Для первоклассников предусмотрено только устное тестирование. Прием документов продолжается до 5 сентября.

