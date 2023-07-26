ЮНЕСКО рекомендует запретить мобильные телефоны в школах

Мобильные телефоны в школах следует запретить для повышения успеваемости и дисциплины. Такая рекомендация содержится в докладе ЮНЕСКО, который приводит в своем материале газета The Guardian.

В докладе указывается, что чрезмерное использование мобильных телефонов плохо сказывается на успеваемости и эмоциональной устойчивости учеников.

ЮНЕСКО предостерегла политиков от бездумного увлечения цифровыми технологиями, заявив, что их положительное влияние на результаты обучения и экономическую эффективность может быть преувеличено, а новое не всегда лучше проверенного старого.

Цифровые технологии никогда не смогут заменить живого общения с учителем, подчеркивается в докладе.

«Цифровая революция обладает неизмеримым потенциалом, но, подобно тому, как звучат предостережения о том, как она должна регулироваться в обществе, такое же внимание должно быть уделено и тому, как она используется в образовании», – заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

ЮНЕСКО проанализировала системы образования в 200 странах. Исследование показало, что лишь в каждой шестой стране использование телефонов в школах запрещено.