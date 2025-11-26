Юные клинчане посетили современную котельную и узнали о профессии энергетика

Во вторник, 25 ноября, восьмиклассники школы Маргариты Калининой посетили с экскурсией одну из современных котельных городского округа Клин.

Экскурсия прошла на территории котельной, расположенной в третьем микрорайоне города. Тепловой пункт ввел в эксплуатацию губернатор Московской области Андрей Воробьев в марте 2024 года. Реализация проекта проходила в рамках концессионного соглашения округа с «Газпром теплоэнерго МО».

«Я надеюсь, что этот опыт у нас приживется, и мы будем и в дальнейшем приглашать школьников выпускных классов, чтобы показать наши объекты. Ведь они сейчас уже вышли на новый уровень теплоснабжения, они полностью автоматизированы», — рассказала Людмила Шведюк, директор Клинского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО».

Сотрудники котельной рассказали юным гостям об особенностях объекта. Благодаря работе шести котлов теплом обеспечены 18 тыс. жителей. Котельная подает тепло в четыре школы, семь детских садов и музыкальную школу.

«Дети с интересом посмотрели этот объект, многие из них даже не представляли, что вот так отапливается весь город», — отметила Людмила Шведюк.

Школьников пригласили в помещение, где установлен пульт управления котельной. Ребята узнали, что котельная работает в автоматическом режиме. За процессами наблюдает диспетчер, который в случае необходимости связывается с ремонтной бригадой.