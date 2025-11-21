Кадровый рывок: в школы Ленинского округа пришли более 80 молодых педагогов

С начала учебного года школы Ленинского округа приняли 228 новых педагогов, из них 84 — молодые специалисты. В рамках регионального проекта «ТОП-100 учителей для Подмосковья» к работе приступили четыре выпускника вузов 2025 года с красными дипломами и опытный учитель-победитель профконкурсов.

Глава округа Станислав Каторов подчеркнул, что муниципалитет активно расширяет кадровый состав из-за строительства новых школ, а привлечение молодых учителей остается одним из ключевых приоритетов.

За два года в образовательные учреждения округа пришли 203 молодых специалиста. В системе образования сегодня работают 3619 сотрудников, включая 1944 учителей. При этом лишь 44% педагогов моложе 35 лет, что делает вопрос обновления кадров особенно актуальным.

Для закрепления учителей действует широкий пакет мер поддержки: единовременные выплаты до ₽150 тыс., ежемесячные доплаты, служебное жилье и участие в программах «Социальная ипотека» и «Земский учитель». За последние три года 21 педагог улучшил жилищные условия, а 424 учителя получают ежемесячную компенсацию за аренду жилья.

Благодаря этим мерам округ не только привлекает новых педагогов, но и создаёт условия для их профессионального роста и долгосрочной работы в школах.