Каникулы с автоматом и блокнотом: в подмосковной Кашире совместили патриотизм, культуру и медиаграмотность

На базе школы №2 в Кашире стартовала программа «Каникулярные клубы Движения Первых», где школьники погрузились в изучение истории и культуры родного края. Участники создавали авторские шевроны на тему малой родины, знакомились с достопримечательностями Каширы через видеоматериалы и музыкальные произведения.

Третий день работы клубов был посвящен практическим навыкам: ребята прошли мастер-класс по сборке и разборке автоматов, соревнуясь в скорости и точности выполнения заданий. Значительное внимание уделили медиаобразованию – журналист РИАМО Иван Дубров провел занятие по основам профессии, где дети учились формулировать вопросы для интервью, анализировать публикации и осваивали приемы удержания внимания аудитории.

Программа клубов также включает направления, связанные с наукой, технологиями и патриотическим воспитанием. Организаторы отмечают, что каждый день мероприятия наполнен новыми знаниями и практическими активностями, способствующими разностороннему развитию школьников во время каникул.