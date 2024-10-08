Карьерный консультант Валинуров обозначил причины недопуска детей в десятые классы в России

Столичная прокуратура вмешалась в ситуацию с отказом в зачислении ученика в 10-й класс и заставила школу пересмотреть свое решение. Директору общеобразовательного учреждения было вынесено представление с требованием незамедлительного рассмотрения и устранения нарушения. По словам карьерного консультанта Ильгиза Валинурова, представителей рабочих специальностей в стране сегодня не хватает. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что тем не менее желание доучиться и окончить десятый и одиннадцатый класс является похвальным.

По мнению эксперта, в чисто психологическом плане не очень приятно, когда ребенка не берут в 10-11-й классы, однако особой трагедии в этом нет. Так, государство заинтересовано в увеличении рабочего класса, поскольку людей на производстве, в промышленности, АПК не хватает. Однако такой недопуск к обучению маловероятно связан с политикой государства.

Ранее адвокат Андрей Князев пояснил неэффективность введения штрафов за оскорбление педагогов.